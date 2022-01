Crozza-Berlusconi e l'ultimo disperato tentativo per farsi eleggere al Quirinale - VIDEO (Di giovedì 20 gennaio 2022) Crozza veste i panni di Berlusconi che le prova tutte pur di non far fallire la sua Operazione Scoiattolo: l'elezione del Presidente della Repubblica è alle porte, ma lui non demorde! Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022)veste i panni diche le prova tutte pur di non far fallire la sua Operazione Scoiattolo: l'elezione del Presidente della Repubblica è alle porte, ma lui non demorde!

Advertising

carletto18 : Ma smettiamola di scherzare con Berlusconi, E' da 3 anni che Crozza gli fa il verso, perchè poveretto, l'età non av… - TRITTOLOALICEI1 : @apiedi_nudi @clemastella Ohibò. Mi sembrava Crozza che imitava Berlusconi. Giuro. - uncletomablogZ : Crozza Berlusconi e l'ultimo disperato tentativo per farsi eleggere al Q... - Tiziana99531862 : Berlusconi comunista da Crozza?? - LaRmosciata : Sebastiano parla come Crozza quando imita Berlusconi….?? #chilhavisto -