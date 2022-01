Crisi Ucraina, le immagini satellitari dell’esercito russo pronto all’azione. Il Cremlino a Biden: «Così scatenate una guerra» – Il video (Di giovedì 20 gennaio 2022) Forze armate russe schierate in tre località diverse a ovest del Paese, a pochi passi dal confine con l’Ucraina. Questo quanto mostrano le immagini satellitari acquisite dalla Maxar Technologies che bene fanno comprendere l’escalation di tensione registrata nelle ultime ore. Il Cremlino è stato chiaro con la Casa Bianca. Le minacce di Washington in base alle quali le banche russe potrebbero non essere più in grado di svolgere operazioni finanziarie in dollari in caso di invasione russa dell’Ucraina potrebbero portare davvero all’esplosione di una nuova guerra nel Paese. Il portavoce portavoce di Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, ha fatto capire che le dichiarazioni Usa stanno contribuendo ad alimentare il processo di destabilizzazione già in parte in atto: «Si tratta di minacce e ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Forze armate russe schierate in tre località diverse a ovest del Paese, a pochi passi dal confine con l’. Questo quanto mostrano leacquisite dalla Maxar Technologies che bene fanno comprendere l’escalation di tensione registrata nelle ultime ore. Ilè stato chiaro con la Casa Bianca. Le minacce di Washington in base alle quali le banche russe potrebbero non essere più in grado di svolgere operazioni finanziarie in dollari in caso di invasione russa dell’potrebbero portare davvero all’esplosione di una nuovanel Paese. Il portavoce portavoce di Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, ha fatto capire che le dichiarazioni Usa stanno contribuendo ad alimentare il processo di destabilizzazione già in parte in atto: «Si tratta di minacce e ...

