Crisi immobiliare Cina | China Aoyuan non ripaga bond offshore

Un altro nome si aggiunge alla lista dei gruppi di sviluppocinesi in. China Aoyuan Group ha annunciato alla Borsa di Hong Kong, presso la quale è quotato, che non ripagherà 617 milioni di dollari di bond offshore e bloccherà il pagamento dei ...E se nell'attesa della Lehman cinese , il mercato stesse ignorando il rischio di unasubprime 2.0 a livello globale? A generare il dubbio, ci ha pensato l'ultimo dato ufficiale ...e il ...In 2 giorni Pechino ha messo in campo l'arsenale a difesa dell'immobiliare, prima sui depositi cauzionali e poi sui prestiti. Ma ora il rinculo può colpire il real estate Usa, su cui il mondo è long ...Hai intenzione di richiedere un mutuo in banca? Scopri su Facile.it l'andamento medio dei tassi d'interesse sui mutui aggiornata a Gennaio 2022!