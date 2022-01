Covid, tre dosi del nuovo vaccino Valneva neutralizzano la variante Omicron (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’azienda biotecnologica francese Valneva ha reso noto che, secondo gli studi preliminari, tre dosi del suo candidato vaccino contro il Covid-19 si sono rivelate efficaci nel neutralizzare la variante... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’azienda biotecnologica franceseha reso noto che, secondo gli studi preliminari, tredel suo candidatocontro il-19 si sono rivelate efficaci nel neutralizzare la...

