Covid Toscana, il bollettino di oggi: continua l'aumento di ricoveri (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 13.720, età media 35 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove si registrano altri 24 decessi: 15 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni (8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Lucca, 6 a Pisa,... Leggi su leggo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 13.720, età media 35 anni, i nuovi casi di Coronavirus indove si registrano altri 24 decessi: 15 uomini e 9 donne con un'età media di 80 anni (8 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Lucca, 6 a Pisa,...

Advertising

Agenzia_Ansa : La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma 8 regioni superano la… - CorriereToscano : @uslnordovest potenzia i settori più impegnati nell’emergenza #COVID e a maggior rischio. I nuovi arrivi si aggiung… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, a Prato ancora un decesso. Contagi in aumento e strutture sanitarie al completo' - SIENANEWS : Covid, 672 nuovi casi in provincia... - _collenews : COVID: OGGI IN TOSCANA 13.720 NUOVI POSITIVI -