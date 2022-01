Covid, Toscana: 13.720 nuovi contagi. Tasso positivi 17,49% (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 13.720, quindi in lieve aumento, i contagi da coronavirus, in Toscana, oggi 20 gennaio 2022, su 78.441 test di cui 22.921 tamponi molecolari e 55.520 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 17,49% (75,1% sulle prime diagnosi). Ieri contgi in Toscana erano stati 12.564 su 73.504 test, con un Tasso dei nuovi positivi del 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 13.720, quindi in lieve aumento, ida coronavirus, in, oggi 20 gennaio 2022, su 78.441 test di cui 22.921 tamponi molecolari e 55.520 test rapidi. Ildeiè 17,49% (75,1% sulle prime diagnosi). Ieri contgi inerano stati 12.564 su 73.504 test, con undeidel 17,09% (73,9% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

