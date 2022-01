Covid, Thailandia revoca quarantena per turisti vaccinati dal 1 febbraio (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Thailandia dispenserà i turisti vaccinati dalla quarantena, a partire dal primo giorno di febbraio, fornendo nuove speranze alla ripresa dell'industria del turismo gravemente danneggiata dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladispenserà idalla, a partire dal primo giorno di, fornendo nuove speranze alla ripresa dell'industria del turismo gravemente danneggiata dalla ...

Silvestri: 'Omicron indebolita, pericolo è variante più feroce a ottobre' La più grande fesseria che potremmo fare è pensare che il Covid sia andato via, perché con l'estate ... Poi a ottobre o novembre arriva una variante più brutta, magari dalla Thailandia, Madagascar o ...

