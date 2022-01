Covid | Spallanzani | “Sputnik efficace contro Omicron nel 70% dei casi”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) ROMA – “Tutti i vaccini” anti-“attualmente autorizzati perdono significativamente attività nei confronti di. I risultati degli esperimenti di laboratorio, condotti in collaborazione tra Istitutoe Istituto Gamaleya di Mosca, hanno documentato che oltre il 70% delle persone vaccinate conV mantengono un’attività neutralizzante, e tale attività si mantiene in buona parte anche a distanza di 3-6 mesi dalla vaccinazione”. Lo sottolinea in una nota il team tecnico scientifico dell’Inmidi Roma. “Questi risultati, appena usciti in preprint, risultano estremamente incoraggianti e utili per definire nuove strategie vaccinali in rapporto alla evoluzione delle varianti di Sars-CoV-2”, aggiungo gli specialisti dello ...