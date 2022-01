Covid, scongiurata la zona arancione in Lombardia (ma si attende l’ufficialità) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nonostante il tasso di positività in crescita, per la Lombardia l’ingresso in zona arancione – almeno per questa settimana – sembra scongiurato, anche se l’ufficialità arriverà soltanto venerdì 21 gennaio. Rispetto a venerdì scorso il tasso di riempimento delle terapie intensive è sceso dal 17 al 15% , quindi resta sotto la soglia limite del 20%. Questo anche per effetto dell’aumento dei posti letto attivabili nelle rianimazioni Covid disposto nei giorni scorsi dalla Regione, che sono passati da 1.530 a 1.810. L’occupazione delle terapie intensive è l’unico dei tre parametri di riferimento per determinare la fascia di colore della regione rimasto entro la soglia della zona gialla. In area medica infatti la percentuale si attesta al 35% mentre l’incidenza dei nuovi positivi ogni 100 ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nonostante il tasso di positività in crescita, per lal’ingresso in– almeno per questa settimana – sembra scongiurato, anche searriverà soltanto venerdì 21 gennaio. Rispetto a venerdì scorso il tasso di riempimento delle terapie intensive è sceso dal 17 al 15% , quindi resta sotto la soglia limite del 20%. Questo anche per effetto dell’aumento dei posti letto attivabili nelle rianimazionidisposto nei giorni scorsi dalla Regione, che sono passati da 1.530 a 1.810. L’occupazione delle terapie intensive è l’unico dei tre parametri di riferimento per determinare la fascia di colore della regione rimasto entro la soglia dellagialla. In area medica infatti la percentuale si attesta al 35% mentre l’incidenza dei nuovi positivi ogni 100 ...

