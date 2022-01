Covid: 'Ovunque tu sia', presentato a Palermo il documentario sulla campagna vaccinale (2) (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Gli operatori del Centro regionale per l'inventario hanno seguito le squadre sanitarie della struttura commissariale nel loro viaggio per la città e la provincia, a vaccinare nelle case, nelle piazze, nei mercati, negli uffici, nei ristoranti e Ovunque fosse necessario. «Questo documentario - aggiunge il commissario Renato Costa - è un toccante omaggio al grande lavoro del personale impegnato nell'emergenza sanitaria. Siamo grati alla Regione e al Centro regionale per l'inventario per aver voluto che restasse una traccia del lavoro dei ragazzi della Fiera e del nostro impegno totale e costante per assicurare un'alta copertura vaccinale alla popolazione del territorio di cui ci occupiamo, la Città metropolitana di Palermo». Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - Gli operatori del Centro regionale per l'inventario hanno seguito le squadre sanitarie della struttura commissariale nel loro viaggio per la città e la provincia, a vaccinare nelle case, nelle piazze, nei mercati, negli uffici, nei ristoranti efosse necessario. «Questo- aggiunge il commissario Renato Costa - è un toccante omaggio al grande lavoro del personale impegnato nell'emergenza sanitaria. Siamo grati alla Regione e al Centro regionale per l'inventario per aver voluto che restasse una traccia del lavoro dei ragazzi della Fiera e del nostro impegno totale e costante per assicurare un'alta coperturaalla popolazione del territorio di cui ci occupiamo, la Città metropolitana di».

Advertising

Agenzia_Ansa : Basta restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: da domani stop alla raccomandazione del lavoro da casa, il mini… - TV7Benevento : Covid: 'Ovunque tu sia', presentato a Palermo il documentario sulla campagna vaccinale (2)... - Viv_Palermo : 'Ovunque tu sia', presentato a Palermo il documentario sulla campagna vaccinale anti Covid - duesoli : RT @Agenzia_Ansa: Basta restrizioni extra anti Covid in Inghilterra: da domani stop alla raccomandazione del lavoro da casa, il mini Green… - in_sanitas : 'Ovunque tu sia', in un documentario due anni di campagna vaccinale anti Covid - A cura del Centro regionale per l'… -