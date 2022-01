Covid oggi Veneto | Zaia | “Regione resta zona gialla”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) “Abbiamo dati ragionevoli per dire che non andremo inarancione la prossima settimana”. Il governatore del, Luca, fa il punto sul quadro dell’epidemia ine preannuncia la permanenza in. “L’indice Rt è a 1,22, in calo. L’occupazione delle terapie intensive è al 18%, quella dell’area medica è al 26%”, diceillustrando i numeri relativi alla settimana 14-20 gennaio. Rimane altissima l’incidenza, con 1.587 casi ogni 100mila abitanti. “Potremmo avere anche 30mila positivi al giorno. La variante Omicron è molto contagiosa ma non altamente letale. In alcune giornate abbiamo più dimissioni dagli ospedali che ricoveri”, dice il governatore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Si apreil ritorno al piano A, come stabilito dal governo britannico, che prevede nella prima fase la revoca delle restrizioni antiriguardanti l'indicazione allo smart working laddove possibile e ...Sessanta medici, un'ottantina di infermieri e 23 farmacisti. Sono i professionisti del settore sanitario che risultano asospesi per non aver adempiuto agli obblighi vaccinali anti -. Un panorama che muta di giorno in giorno, in maniera molto più repentina rispetto a quanto accadeva fino a dicembre, quando ...Buone notizie per la Juventus: Aaron Ramsey si è negativizzato e potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Il calciatore gallese era risultato positivo al Covid-19 l ...Da un lato la zona arancione che si avvicina, dall’altro la corsa ai posti letto Covid, per fare fronte ai ricoveri, e per scacciare l’eventuale cambio di colore che sarebbe vissuto sul doppio e sgrad ...