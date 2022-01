Covid oggi Veneto, 21.833 contagi e 32 morti: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 21.833 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 32 morti nelle 24 ore. Sono 27.3895 gli attuali positivi, 1.806 i ricoverati in area medica e 204 nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 21.833 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 32nelle 24 ore. Sono 27.3895 gli attuali positivi, 1.806 i ricoverati in area medica e 204 nelle terapie intensive. L'articolo proviene da Italia Sera.

