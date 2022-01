Covid oggi Sardegna, 1.432 contagi: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 1.432 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 5.254 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 25.354 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (3 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 265 (4 in più di ieri ). Sono 21.885 i casi di isolamento domiciliare (163 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: una donna di 78 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, una di 84 anni, residente della provincia di Sassari, e una di 87 anni, residente della Città Metropolitana di Cagliari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 1.432 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 5.254 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 25.354 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (3 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 265 (4 in più di ieri ). Sono 21.885 i casi di isolamento domiciliare (163 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: una donna di 78 anni, residente nella provincia del Sud, una di 84 anni, residente della provincia di Sassari, e una di 87 anni, residente della Città Metropolitana di Cagliari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

