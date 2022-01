Covid oggi Puglia | 8 333 contagi | bollettino 20 gennaio

Leggi su italiasera

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 8.333 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 8 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 63.243 tamponi. I nuovi casi per provincia – Bari: 2.764; Bat: 934; Brindisi: 761; Fa: 1.269; Lecce: 1.437; Taranto: 1.061; Residenti fuori regione: 62; Provincia in definizione: 45. Le persone attualmente positive insono 133.483. In ospedale, i pazientiricoverati in area non critica sono 691. In terapia intensiva, 63 persone. L'articolo proviene da Italia Sera.