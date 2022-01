Covid oggi Lazio, 13.423 contagi e 15 morti. A Roma 6.219 casi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 13.423 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 15 morti. A Rma, segnalati 6.219 casi. “oggi nel Lazio, su 27.832 tamponi molecolari e 79.673 tamponi antigenici per un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi positivi (-1.111), sono 15 i decessi (-3), 1.915 i ricoverati (+27), 202 le terapie intensive (-2) e +5.210 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,4%. I casi a Roma città sono a quota 6.219”, dice in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel Lazio “il valore Rt è a 0.64, tornando così dopo molto tempo sotto ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 13.423 ida coronavirus nel, 20 gennaio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 15. A Rma, segnalati 6.219. “nel, su 27.832 tamponi molecolari e 79.673 tamponi antigenici per un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovipositivi (-1.111), sono 15 i decessi (-3), 1.915 i ricoverati (+27), 202 le terapie intensive (-2) e +5.210 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,4%. Icittà sono a quota 6.219”, dice in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel“il valore Rt è a 0.64, tornando così dopo molto tempo sotto ...

