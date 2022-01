Covid oggi Italia | “frena crescita contagi ma aumentano morti”

(Di giovedì 20 gennaio 2022)l’incremento dei(+3%) inma i decessidel 49,7% in 7 giorni. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 gennaio, rispetto alla precedente. si registra “una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni e un aumento delle ospedalizzazioni (+2.381) dei pazienti in area medica e in terapia intensiva (+38)”. Nel dettaglio delladei decessi, dal report emerge che sono “2.266 negli ultimi 7 giorni (di cui 158 riferiti a periodi precedenti), con una media di 324 al giorno rispetto ai 216 della settimana precedente”. “Unata nazionale della curva che risente di situazioni regionali molto diverse”, commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. ...

la firma del nuovo Dpcm Sempreil premier Draghi firmerà il nuovo Dpcm che stabilirà ... estendendo di fatto le restrizioni per chi non è vaccinato contro ilo non possiede almeno l'...... ma ancorasiamo chiamati a dover convivere con una serie di norme che finiscono per incidere con il nostro comportamento quotidiano. Negli ultimi giorni, infatti, il numero di positivi al...ROMA - Maurizio Sarri incrocia le dita, spera di riavere Mattia Zaccagni per la sfida con l’Atalanta. L’ex Verona ha subìto una distorsione alla caviglia in Coppa Italia contro l’Udinese. Tra oggi e d ...Frena l’incremento dei casi di Covid-19, che in 7 giorni è stato solo del 3%. Ma aumentano del 49,7% nello stesso arco di tempo i decessi, passati da 1.514 a 2.266 pari a un aumento del 49,7%. E’ ...