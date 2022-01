Covid oggi Italia, calo terapie intensive e incidenza: report (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scendono i ricoveri Covid in terapia intensiva e cala l’incidenza, primi segnali incoraggianti nella nuova ondata pandemica guidata dalla variante Omicron in Italia. Negli ultimi sette giorni registrano un lieve miglioramento passando a 1,67 per 100mila abitanti, contro un valore medio nazionale di 1,73 per 100mila registrato la scorsa settimana. Le regioni che hanno evidenziato più ingressi in terapia intensiva durante gli ultimi sette giorni sono la Val D’Aosta (3,23 per 100mila abitanti), il Friuli-Venezia Giulia (2,75 per 100mila) e il Veneto (2,58 per 100mila). È quanto emerge dal report settimanale dell’Alta scuola di Economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Registra un calo anche l’incidenza dei contagi a livello nazionale, che nelle ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Scendono i ricoveriin terapia intensiva e cala l’, primi segnali incoraggianti nella nuova ondata pandemica guidata dalla variante Omicron in. Negli ultimi sette giorni registrano un lieve miglioramento passando a 1,67 per 100mila abitanti, contro un valore medio nazionale di 1,73 per 100mila registrato la scorsa settimana. Le regioni che hanno evidenziato più ingressi in terapia intensiva durante gli ultimi sette giorni sono la Val D’Aosta (3,23 per 100mila abitanti), il Friuli-Venezia Giulia (2,75 per 100mila) e il Veneto (2,58 per 100mila). È quanto emerge dalsettimanale dell’Alta scuola di Economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica. Registra unanche l’dei contagi a livello nazionale, che nelle ...

