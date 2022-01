(Di giovedì 20 gennaio 2022) Ildi, giovedì 202022, con numeri, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese, mentre si discutono eventuali modifiche al sistema che prevede zona rossa, arancione e gialla. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Veneto e Piemonte, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 8.333 ida coronavirus in Puglia, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 8 ...

Advertising

fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - TgLa7 : ????#Covid: oggi 228.179 casi e 434 morti ???? - Adnkronos : Elezioni anticipate in #Portogallo, i positivi potranno andare a votare ai seggi. #ultimoraù - Oli_oleaster : RT @MEcosocialista: 380 morti di #Covid anche oggi. Manco nel titolo del giornale, che ovviamente deve presentare il successo da paese dei… - StraNotizie : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 20 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

...di ricerca a contratto che aiuta Pfizer a portare avanti la sperimentazione sul vaccino anti. e ancorala loro indagine rimane oscurata su Facebook ", scrive ora la rivista scientifica ...... è terminata. Massimiliano Allegri potrà nuovamente contare, se lo vorrà, su Aaron Ramsey . Il centrocampista gallese è infatti guarito ufficialmente dal. IL COMUNICATO Aaron Ramsey ha ...c’è bisogno di reparti Covid e percorsi protetti quindi il problema degli ospedali non si risolve. Però, è giusta una distinzione nel conteggio per una precisazione migliore delle informazioni ai ...Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Hellas Verona-Bologna. Le due squadre, distanziate da soli 3 punti in classifica, si affronteranno venerdì alle ...