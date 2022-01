Covid oggi Italia, 188.797 contagi e 385 morti: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 188.797 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 385 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.110.266 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività è dl 17%. LAZIO – Sono 13.423 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 15 morti. A Roma, segnalati 6.219 casi. “oggi nel Lazio, su 27.832 tamponi molecolari e 79.673 tamponi antigenici per un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 188.797 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e dati– regione per regione – neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 385. I nuovi casi sono stati individuati su 1.110.266 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività è dl 17%. LAZIO – Sono 13.423 ida coronavirus nel Lazio, 202022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 15. A Roma, segnalati 6.219 casi. “nel Lazio, su 27.832 tamponi molecolari e 79.673 tamponi antigenici per un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi ...

fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - mariaederaM5S : #Covid, serve equità vaccinale. In Africa oltre l'85% della popolazione non ha ancora ricevuto la prima dose. Oggi… - Adnkronos : Elezioni anticipate in #Portogallo, i positivi potranno andare a votare ai seggi. #ultimoraù - Toni_ct_1 : RT @GloriaGippy: Oggi forse sarà per me l'ultimo giorno d'esilio. Scrivo forse perché non si sa mai. Spero di tornare alla mia normalità. E… - razorblack66 : RT @Corriere: Mentana è guarito dal Covid: «Oggi torno a condurre il Tg, ho avuto scudo delle tre dosi» -