Covid oggi Italia, 188.797 contagi e 385 morti: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 188.797 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 385 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.110.266 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività è dl 17%. Sono 155 gli ingressi in terapia intensiva e portano il totale dei pazienti a 1.698. Al netto dei dimessi, in rianimazione ci sono 10 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+159). Nei reparti sono ricoverate con coronavirus 19.659 persone. LAZIO – Sono 13.423 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del ...

