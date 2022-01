Covid, oggi in Abruzzo registrati altri 6 decessi per il virus, 4004 i nuovi positivi (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 4004 (di età compresa tra 1 mese e 102 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 180855. Dei positivi odierni, 2554 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (di età compresa tra 71 e 98 anni, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo, mentre l’ultimo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 2726. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 96670 dimessi/guariti (+248 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'Aquila - Sono(di età compresa tra 1 mese e 102 anni) icasialin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 180855. Deiodierni, 2554 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6casi (di età compresa tra 71 e 98 anni, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo, mentre l’ultimo risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solodalla Asl) e sale a 2726. Nel numero dei casisono compresi anche 96670 dimessi/guariti (+248 rispetto a ieri). Gli attualmentein ...

