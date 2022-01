Covid oggi Francia, pass vaccinale dal 24 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Entrerà in vigore il 24 gennaio in Francia il pass vaccinale. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. 525.527 intanto i contagi da Covid-19 registrati nel Paese, segnando un nuovo record. Secondo il sito dell’emittente Bfmtv, che cita il portale Sidep, i dati si riferiscono a lunedì scorso. Il precedente record, di 464.769 infezioni, risaliva a sabato scorso ma era stato reso pubblico solo martedì, con tre giorni di ritardo, a causa di un ritardo tra il momento in cui i tamponi sono stati effettuati e la segnalazione dei risultati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Entrerà in vigore il 24inil. Lo ha annunciato il primo ministro, Jean Castex, nel corso di una conferenza stampa. 525.527 intanto i contagi da-19 registrati nel Paese, segnando un nuovo record. Secondo il sito dell’emittente Bfmtv, che cita il portale Sidep, i dati si riferiscono a lunedì scorso. Il precedente record, di 464.769 infezioni, risaliva a sabato scorso ma era stato reso pubblico solo martedì, con tre giorni di ritardo, a causa di un ritardo tra il momento in cui i tamponi sono stati effettuati e la segnalazione dei risultati. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

