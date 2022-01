Covid oggi Campania, 16.977 contagi e 24 morti: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 16.977 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati registrati su 102.720 tamponi. I soggetti positivi all’antigenico sono 10.954, quelli positivi al molecolare sono 6.023. Registrati altri 24 morti. I pazienti Covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.331. In terapia intensiva, 99 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 16.977 ida coronavirus in, 202022, secondo numeri e datideldella regione. I nuovi casi sono stati registrati su 102.720 tamponi. I soggetti positivi all’antigenico sono 10.954, quelli positivi al molecolare sono 6.023. Registrati altri 24. I pazientiricoverati in ospedale in area non critica sono 1.331. In terapia intensiva, 99 persone. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fanpage : Quando Genny Billotto è morta a causa di un problema cardiaco congenito era l’ottobre del 2020 e i vaccini contro i… - Adnkronos : Elezioni anticipate in #Portogallo, i positivi potranno andare a votare ai seggi. #ultimoraù - AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - Stefaniaugo77 : RT @Open_gol: ?? I dati di oggi sulla pandemia in Italia - TgrRai : RT @TgRaiBasilicata: Sono 4 in totale i morti #covid di oggi. Dal #bollettino emergono quasi 1.400 nuovi casi. #coronavirus #pandemia #IoSe… -