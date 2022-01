Covid oggi Basilicata, 1.396 contagi e 4 morti: bollettino 20 gennaio (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 1.396 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 20 gennaio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 7.055 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Con loro si conteggiano anche i tamponi rapidi. Le persone decedute risiedevano a Potenza, Lauria, Viggianello e Tursi e dall’inizio dell’emergenza il numero dei morti sale a 643. I lucani guariti o negativizzati sono 735. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (+2) di cui 4 (+1) in terapia intensiva: 51 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 44 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuovi contagiati lucani sono 1.375, gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 15.881. ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 1.396 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 20. Si registrano inoltre altri 4. 7.055 i tamponi (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore. Con loro si conteggiano anche i tamponi rapidi. Le persone decedute risiedevano a Potenza, Lauria, Viggianello e Tursi e dall’inizio dell’emergenza il numero deisale a 643. I lucani guariti o negativizzati sono 735. I ricoverati per-19 sono 95 (+2) di cui 4 (+1) in terapia intensiva: 51 (di cui 3 in TI) nell’ospedale di Potenza; 44 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso, considerando che i nuoviati lucani sono 1.375, gli attuali positivi residenti insono 15.881. ...

