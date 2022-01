Covid, news oggi. Camera, ok definitivo al dl super green pass. LIVE (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il testo è stato approvato alla Camera con 279 voti a favore, 45 contrari ed un astenuto. Nelle prossime ore il governo approverà l'elenco dei servizi essenziali a cui si potrà accedere senza certificazione verde. Scatta oggi l'obbligo di green pass anche per parrucchieri ed estetisti. Le regioni si schierano per un cambiamento del sistema dei colori. Nel Regno Unito da oggi stop a smart working, mini green pass e obbligo di mascherine Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il testo è stato approvato allacon 279 voti a favore, 45 contrari ed un astenuto. Nelle prossime ore il governo approverà l'elenco dei servizi essenziali a cui si potrà accedere senza certificazione verde. Scattal'obbligo dianche per parrucchieri ed estetisti. Le regioni si schierano per un cambiamento del sistema dei colori. Nel Regno Unito dastop a smart working, minie obbligo di mascherine

