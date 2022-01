Covid, news oggi. Agenas: "Occupazione intensive cala in 7 regioni". LIVE (Di giovedì 20 gennaio 2022) La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia e, in 24 ore, cresce solo in Basilicata (al 4%) e Puglia (14%). Nelle prossime ore il governo approverà l'elenco dei servizi essenziali a cui si potrà accedere senza certificazione verde. Scatta oggi l'obbligo di Green pass anche per parrucchieri ed estetisti. Le regioni si schierano per un cambiamento del sistema dei colori. Nel Regno Unito da oggi stop a smart working, mini green pass e obbligo di mascherine Leggi su tg24.sky (Di giovedì 20 gennaio 2022) La percentuale di terapie intensiva occupate da pazientiè stabile al 18% in Italia e, in 24 ore, cresce solo in Basilicata (al 4%) e Puglia (14%). Nelle prossime ore il governo approverà l'elenco dei servizi essenziali a cui si potrà accedere senza certificazione verde. Scattal'obbligo di Green pass anche per parrucchieri ed estetisti. Lesi schierano per un cambiamento del sistema dei colori. Nel Regno Unito dastop a smart working, mini green pass e obbligo di mascherine

Advertising

repubblica : Regno Unito, Johnson cancella le restrizioni anti Covid: niente più mascherine al chiuso, abolito il 'passaporto va… - HuffPostItalia : Ricoverato per Covid Ugo Fuoco, il No Vax che esultò per la morte di Sassoli - GiovaQuez : Dal sangue dei vaccinati che coagulerebbe alle insinuazioni per le quali Avis richiederebbe solo il sangue di chi n… - gazzettamantova : L’ente sociale “Ce la faremo” non poteva più sostenere costi e rigide norme. L’amarezza dei genitori volontari: «Vo… - ilfaroonline : “Cluster di Covid-19 all’ospedale Grassi di Ostia”, la Asl smentisce: “E’ una fake news” -