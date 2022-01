Covid, Mentana negativo torna al Tg: “E’ stata leggera grazie e tre dosi” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Non facciamo finta di non essere stati assenti…”. Come annunciato sui social in mattinata, Enrico Mentana – colpito da Covid e ora negativizzato – è tornato al suo Tg La7. “Anch’io – ha detto in apertura di telegiornale -, come milioni di italiani, ho avuto il Covid. grazie a Dio e grazie alla scienza, con tre dosi è stata una cosa molto leggera. Poi non ne parlo più perché è uno dei tanti casi, delle centinaia di migliaia di oggi, di coloro che non sono più positivi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Non facciamo finta di non essere stati assenti…”. Come annunciato sui social in mattinata, Enrico– colpito dae ora negativizzato – èto al suo Tg La7. “Anch’io – ha detto in apertura di telegiornale -, come milioni di italiani, ho avuto ila Dio ealla scienza, con treuna cosa molto. Poi non ne parlo più perché è uno dei tanti casi, delle centinaia di migliaia di oggi, di coloro che non sono più positivi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

