Covid: media Gb, 'brutto contagio' per bebè di Boris Johnson (Di giovedì 20 gennaio 2022) Impegnato a cercare di rintuzzare le minacce contro la sua leadership in casa Tory in seguito ai contraccolpi del cosiddetto scandalo Partygate, il premier britannico Boris Johnson ha dovuto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Impegnato a cercare di rintuzzare le minacce contro la sua leadership in casa Tory in seguito ai contraccolpi del cosiddetto scandalo Partygate, il premier britannicoha dovuto ...

Advertising

AlexBazzaro : Immaginate la stessa situazione (Covid, greenpass, vaccini) con una stampa che fa domande. Inchieste. Pone dubbi.… - TgrRaiCalabria : I dati #covid per gli ospedali della #calabria: occupazione dei posti letto in area medica al 41% (media nazionale… - Agenzia_Ansa : È stata sospesa la professoressa della scuola media di Modena che si era rifiutata di indossare la mascherina Ffp2… - MatteoRighetti5 : Incredibile che sui media italiani NON si parli minimamente di quanto sta accandendo tra #Russia e #Ucraina. Nulla.… - Mary35999509 : RT @LorenzoZL74: Rampini conferma che l'ossessione dei media italiani per il Covid, non ha eguali al Mondo. Cina a parte. Ringraziamo chi n… -