Covid, l'Austria approva l'obbligo vaccinale: primo Paese in Ue - La Francia adotta un Super Green pass (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamento Austriaco ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il coronavirus ed è il primo Paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Parlamentoco hato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il coronavirus ed è ileuropeo a farlo. L'zione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Austria Covid, l'Austria approva l'obbligo vaccinale: primo Paese in Ue - La Francia adotta un Super Green pass In Francia gli insegnanti in sciopero contro le norme anti - Covid Passi in avanti verso un ritorno alla normalità in Gran Bretagna, dove è scattata la prima fase della revoca delle restrizioni, ...

L'Austria vota il vaccino obbligatorio per tutti i maggiorenni Una misura anti - Covid che arriva al momento giusto o tardiva? Dal primo febbraio il vaccino contro il Covid - 19 sarà obbligatorio in Austria per tutti i cittadini maggiorenni. Il Consiglio nazionale del Paese alpino ha infatti approvato il provvedimento dopo ore di dibattito con 137 voti a favore e ...

Covid, l'Austria approva il vaccino obbligatorio per tutta la popolazione con più di 18 anni L’Austria fa più anche dell'Italia. E' la prima Nazione dell’Unione Europea ad aver approvato l’obbligo del vaccino contro il Covid-19: interesserà tutte le persone sopra i 18 anni che risiedono nei n ...

