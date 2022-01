Covid, l’Austria approva l’obbligo vaccinale. L’ultradestra protesta in Aula: «Andiamo verso il totalitarismo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Via libera in Austria all’obbligo di vaccinazione anti-Covid. Il parlamento ha approvato dopo ore di dibattito la misura che entrerà in vigore il prossimo 4 febbraio. l’Austria diventa così il primo Paese europeo ad approvare l’obbligo vaccinale per tutte le persone con più di 18 anni. Nel corso del dibattito in Aula, il leader delL’ultradestra Fpoe ed esponente del movimento No vax Herbert Kickl ha definito il disegno di legge «un attentato alla cittadinanza», accusando il governo di essere «il peggiore e il più insensibile» della storia del Paese. Secondo Kickl, con l’obbligo vaccinale si apre la «strada verso il totalitarismo». Il cancelliere, Karl Nehammer, alcuni ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Via libera in Austria aldi vaccinazione anti-. Il parlamento hato dopo ore di dibattito la misura che entrerà in vigore il prossimo 4 febbraio.diventa così il primo Paese europeo adreper tutte le persone con più di 18 anni. Nel corso del dibattito in, il leader delFpoe ed esponente del movimento No vax Herbert Kickl ha definito il disegno di legge «un attentato alla cittadinanza», accusando il governo di essere «il peggiore e il più insensibile» della storia del Paese. Secondo Kickl, consi apre la «stradail». Il cancelliere, Karl Nehammer, alcuni ...

