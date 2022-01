Covid Italia, 188.797 contagi e 385 morti: bollettino 20 gennaio (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 188.797 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid - regione per regione - nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 385 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.110.266 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività è dl 17%. Sono 155 gli ingressi in terapia intensiva e portano il totale dei pazienti a 1.698. Al netto dei dimessi, in rianimazione ci sono 10 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+159). Nei reparti sono ricoverate con coronavirus 19.659 persone. LAZIO - Sono 13.423 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 20 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 188.797 ida coronavirus inoggi, 202022, secondo numeri e dati- regione per regione - neldi Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 385. I nuovi casi sono stati individuati su 1.110.266 tamponi processati in 24 ore. Il tasso di positività è dl 17%. Sono 155 gli ingressi in terapia intensiva e portano il totale dei pazienti a 1.698. Al netto dei dimessi, in rianimazione ci sono 10 pazienti in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (+159). Nei reparti sono ricoverate con coronavirus 19.659 persone. LAZIO - Sono 13.423 ida coronavirus nel Lazio oggi, 202022, secondo numeri e datidel...

