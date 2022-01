Covid India oggi, più di 300mila contagi in 24 ore: mai così tanti da 8 mesi (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'India segnala più di 300mila nuovi contagi Covid accertati nell'arco di 24 ore. Le autorità del gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, attribuiscono la nuova crescita dei contagi alla diffusione della variante Omicron. Secondo i dati del ministero della Salute riportati dal Times of India, nelle ultime 24 ore sono state confermate 317.532 infezioni, il dato più alto da 249 giorni, e si sono registrati altri 491 morti. I casi attivi sono 1.924.051, mai così tanti da 234 giorni, sottolinea il giornale. Dall'inizio della pandemia l'India ha segnalato più di 38,2 milioni di contagi, 9.287 dei quali attribuiti alla variante Omicron, con 487.693 decessi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'segnala più dinuoviaccertati nell'arco di 24 ore. Le autorità del gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, attribuiscono la nuova crescita deialla diffusione della variante Omicron. Secondo i dati del ministero della Salute riportati dal Times of, nelle ultime 24 ore sono state confermate 317.532 infezioni, il dato più alto da 249 giorni, e si sono registrati altri 491 morti. I casi attivi sono 1.924.051, maida 234 giorni, sottolinea il giornale. Dall'inizio della pandemia l'ha segnalato più di 38,2 milioni di, 9.287 dei quali attribuiti alla variante Omicron, con 487.693 decessi.

