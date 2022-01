Covid | il Venezia vieta le docce e l’uso degli spogliatoi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo l’annuncio dei 14 elementi del gruppo squadra delrisultati positivi al-19, che mettono a rischio la sfida di sabato contro l’Inter, la società è corsa ai ripari. Come riporta l’Ansa infatti, ilha subito aumentato il livello di sicurezza e prevenzione del contagio per proteggere giocatori e staff tecnico: i componenti del club arrivano direttamente con la propria vettura al campo di allenamento già vestiti per scendere in campo. Il club ha deciso dunque dire ai suoi tesseratie delleche devono essere effettuate a casa. L'articolo ilNapolista.