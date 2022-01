Covid: il resort di Francis Ford Coppola, 'con Omicron frenata prenotazioni 10-20%' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - E' il paradiso degli appassionati di cinema, un resort di lusso che richiama turisti da ogni parte del mondo. E ora che la variante Omicron è tornata a picchiare duramente anche sul settore dell'hotellerie, Palazzo Margherita, edificio del XIX secolo di Bernalda (Matera), e trasformato in resort di lusso dal regista Francis Ford Coppola, traccia un bilancio sulle ultime settimane. "Con Omicron c'è stato un rallentamento delle prenotazioni rispetto al periodo pre-natalizio - spiega all'AdnKronos Fernardo, del booking e front back office -. Parliamo di circa il 10-20% ma non abbiamo registrato alcuna cancellazione. La struttura è stagionale e tornerà ad accogliere i propri ospiti a partire dal primo aprile ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Milano, 20 gen. (Adnkronos) - E' il paradiso degli appassionati di cinema, undi lusso che richiama turisti da ogni parte del mondo. E ora che la varianteè tornata a picchiare duramente anche sul settore dell'hotellerie, Palazzo Margherita, edificio del XIX secolo di Bernalda (Matera), e trasformato indi lusso dal regista, traccia un bilancio sulle ultime settimane. "Conc'è stato un rallentamento dellerispetto al periodo pre-natalizio - spiega all'AdnKronos Fernardo, del booking e front back office -. Parliamo di circa il 10-20% ma non abbiamo registrato alcuna cancellazione. La struttura è stagionale e tornerà ad accogliere i propri ospiti a partire dal primo aprile ...

