Covid, il bollettino di oggi 29 gennaio 2022:? 188.797 casi e 385 morti, tasso di positività al 17% (Di giovedì 20 gennaio 2022) Covid in Italia, il bollettino di oggi giovedì 20 gennaio 2022. Sono 188.797 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 gennaio 2022)in Italia, ildigiovedì 20. Sono 188.797 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati...

Advertising

AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - marcotravaglio : LA BANDA BASSETTI L’ideona della Banda Bassetti&Draghetti di abolire il bollettino quotidiano del Covid perché i da… - fisco24_info : Covid oggi Basilicata, 1.396 contagi e 4 morti: bollettino 20 gennaio: Dati e numeri dalla Regione… - ilmessaggeroit : #covid, il #bollettino di oggi 29 gennaio 2022:? 188.797 casi e 385 morti, tasso di positività al 17% -