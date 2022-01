Covid Germania oggi, crescono contagi: oltre 133mila in 24 ore (Di giovedì 20 gennaio 2022) contagi Covid ancora in forte crescita in Germania, dove nelle ultime 24 ore i casi diagnosticati sono stati 133.536, contro i 112.323 di ieri. Sale anche l’incidenza settimanale, che tocca il valore di 638,8 casi per centomila abitanti, contro i 584,4 di ieri. I decessi sono stati 234, contro i 316 di una settimana fa. Da inizio pandemia le infezioni accertate da Coronavirus sono state 8.320.386, i guariti 7.139.800. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022)ancora in forte crescita in, dove nelle ultime 24 ore i casi diagnosticati sono stati 133.536, contro i 112.323 di ieri. Sale anche l’incidenza settimanale, che tocca il valore di 638,8 casi per centomila abitanti, contro i 584,4 di ieri. I decessi sono stati 234, contro i 316 di una settimana fa. Da inizio pandemia le infezioni accertate da Coronavirus sono state 8.320.386, i guariti 7.139.800. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

