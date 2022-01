Covid, Galli su quarta dose: «Per chi risponde a vaccino potrebbe essere futile più che pericolosa» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si dovrà fare una quarta dose del vaccino contro il Covid? Sottoporsi ad una nuova somministrazione sarebbe utile? O c'è qualche tipo di controindicazione? Sono interrogativi che, in questa fase, i comuni cittadini si pongono. Sul tema si è espresso il professor Massimo Galli. L'infettivologo, ospite de L'aria che tira su La7, ha chiarito quello che è il suo punto di vista. quarta dose vaccino Covid, le parole di Galli «Per le persone che rispondono al vaccino - ha dichiarato - potrebbe essere futile più che pericolosa». «Soprattutto - ha aggiunto - perché non so quanto aggiungerebbe alla protezione nei confronti della malattia grave ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si dovrà fare unadelcontro il? Sottoporsi ad una nuova somministrazione sarebbe utile? O c'è qualche tipo di controindicazione? Sono interrogativi che, in questa fase, i comuni cittadini si pongono. Sul tema si è espresso il professor Massimo. L'infettivologo, ospite de L'aria che tira su La7, ha chiarito quello che è il suo punto di vista., le parole di«Per le persone che rispondono al- ha dichiarato -più che». «Soprattutto - ha aggiunto - perché non so quanto aggiungerebbe alla protezione nei confronti della malattia grave ...

Advertising

NicolaPorro : Lo scontro Galli-Ceccardi. C’è qualche dubbio sulla narrazione del prof sul suo Covid… ?? - AurelianoStingi : Io non sono nessuno ma mi trovo totalmente in disaccordo con le parole del professor #Galli. Nonostante la variant… - PulcinoRossoner : RT @convivioblog: Curiosa di verificare se le trasmissioni sono diventate più serie accedo alla 7 by PC. Mi sembra di rivedere roba dello s… - italiarena : RT @capuleti_giulia: Galli,ormai è la Cassandra del Covid,attenzione di qui e di là e ovviamente #BorisJohnson è un cretino. Per lui sono g… - froman121 : @Crpzo @hannah_marple @stanzaselvaggia Con 2 dosi da più di 120 giorni e poi alcuni vaccinati sono in ospedale non… -