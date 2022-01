Covid e bambini, il pediatra Martemucci: ”Al Santobono il reparto covid è saturo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Campania Oggi in onda su TeleClubItalia, si è discusso della situazione contagi e ricoveri all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli. Ad intervenire il dirigente dell’unità complessa di pediatria Luigi Martemucci che nel corso dell’intervista ha dichiarato: “All’ospedale Santobono, abbiamo il reparto covid che è praticamente saturo. Sono circa 30 i bambini ricoverati, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Nel corso della trasmissione Campania Oggi in onda su TeleClubItalia, si è discusso della situazione contagi e ricoveri all’ospedale pediatrico-Pausilipon di Napoli. Ad intervenire il dirigente dell’unità complessa di pediatria Luigiche nel corso dell’intervista ha dichiarato: “All’ospedale, abbiamo ilche è praticamente. Sono circa 30 iricoverati, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

