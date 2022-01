Covid, De Luca e la chiusura delle scuole: “Ho inviato questi dati al Ministero” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha fatto scalpore, qualche giorno fa, l’ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale aveva deciso di chiudere i plessi scolastici e consentire l’apertura solo a fine gennaio e dopo aver dato una grande accelerazione alla campagna vaccinale. Ora, a due settimane di distanza dall’accettazione del ricorso del Governo al Tar, il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ha fatto scalpore, qualche giorno fa, l’ordinanza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, il quale aveva deciso di chiudere i plessi scolastici e consentire l’apertura solo a fine gennaio e dopo aver dato una grande accelerazione alla campagna vaccinale. Ora, a due settimane di distanza dall’accettazione del ricorso del Governo al Tar, il L'articolo

Advertising

rtl1025 : ?? 'A seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi… - fattoquotidiano : De Luca di nuovo contro il governo: “Immagine di Draghi che difende proletariato è falsa. Non ha fatto niente per l… - NoiTv : Covid, ricoverato al San Luca il Maestro Gaetano Giani Luporini - Fitsongs69 : @AStramezzi Scusi, è lei il medico che prescrive 10 medicinali, per non arricchire le bigpharmas? ?? - bergamosalute : L' Intervista di Luca Viscardi a Bergamo Salute: Il Covid mi ha cambiato la vita . Leggi tutto… -