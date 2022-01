Covid, bozza del Dpcm: in farmacia e alimentari senza il green pass (Di giovedì 20 gennaio 2022) alimentari e farmacie accessibili senza pass . Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i distributori esterni. Anche nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il green pass... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 gennaio 2022)e farmacie accessibili. Discussa la questione dei tabaccai visto che molti hanno i distributori esterni. Anche nelle attività essenziali dove si potrà accedereil...

Advertising

CorriereUniv : L'invenzione di uno studente 19enne che permetterebbe di migliorare la protezione dalle #mascherine contro il… - SampNews24 : #Venezia, altri 10 positivi al Covid. A rischio la partita con l’#Inter - occhio_notizie : Dove non serve il Green pass secondo il nuovo decreto Covid, la bozza. Ecco l'elenco dei negozi dove non servirà la… - Miti_Vigliero : RT @antoniodiba: Il Friuli Venezia Giulia ha già recepito la bozza di circolare pubblicata da @GiovaQuez, non ancora approvata. Come atteso… - folucar : RT @antoniodiba: Il Friuli Venezia Giulia ha già recepito la bozza di circolare pubblicata da @GiovaQuez, non ancora approvata. Come atteso… -