Covid, bollettino Italia: 385 morti, oggi 20 gennaio. In lieve calo i contagi: 188.797 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 385 i morti per coreonavirus, in tutt'Italia, oggi 20 gennaio 2022. Cinque in più di ieri. Ed è sostanzialmente stabile la curva dei contagi: sono 188.797, contro i 192.320 di ieri. Erano stati 184.615 giovedi' scorso. Con 1.110.266 tamponi, 71mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita' sale dal 16,3% al 17%. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sono 385 iper coreonavirus, in tutt'202022. Cinque in più di ieri. Ed è sostanzialmente stabile la curva dei: sono 188.797, contro i 192.320 di ieri. Erano stati 184.615 giovedi' scorso. Con 1.110.266 tamponi, 71mila meno di ieri, tanto che il tasso di positivita' sale dal 16,3% al 17%. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

AurelianoStingi : Non è accettabile che ci siano ancora morti non vaccinati oggi nel 2022. (grafico sopra fonte: ISS , barra rossa=… - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - repubblica : Covid, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti - cocchi2a : RT @Virus1979C: #Covid Italia, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti. - TelemiaLaTv : Covid, in Calabria 2.785 nuovi casi positivi e 14 decessi: il bollettino della Regione del 20 gennaio 2022 -