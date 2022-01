Covid, Bassetti: “Tra scelta Gb e Italia c’è via di mezzo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Il 98% degli inglesi ha avuto in qualche modo un contatto” con il Covid “o attraverso la vaccinazione o la malattia. Il Regno Unito ha avuto un aumento della circolazione con le ondate Delta e Omicron e hanno raggiunto una immunità di sicurezza. Boris Johnson ha fatto una scelta diversa dall’Italia sicuramente più libertina”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta la scelta del Regno Unito di dire addio al Green pass e ad altre restrizioni anti-Covid. “Il problema però non è se ha ragione l’Italia o il Regno Unito, levare ogni restrizione così dall’oggi al domani potrebbe essere azzardo ma tra noi e il Regno Unito c’è una via di mezzo”, sottolinea. In ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Il 98% degli inglesi ha avuto in qualche modo un contatto” con il“o attraverso la vaccinazione o la malattia. Il Regno Unito ha avuto un aumento della circolazione con le ondate Delta e Omicron e hanno raggiunto una immunità di sicurezza. Boris Johnson ha fatto unadiversa dall’sicuramente più libertina”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commenta ladel Regno Unito di dire addio al Green pass e ad altre restrizioni anti-. “Il problema però non è se ha ragione l’o il Regno Unito, levare ogni restrizione così dall’oggi al domani potrebbe essere azzardo ma tra noi e il Regno Unito c’è una via di”, sottolinea. In ...

