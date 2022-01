Covid, Austria primo Paese Ue ad approvare obbligo vaccinale | Floridia: presto risorse per Ffp2 a tutte le scuole (Di giovedì 20 gennaio 2022) In Austria il Parlamento ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid: è il primo Paese europeo a farlo. La misura entrerà in vigore dal 4 febbraio. Intanto in Italia il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inil Parlamento ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il: è ileuropeo a farlo. La misura entrerà in vigore dal 4 febbraio. Intanto in Italia il ...

