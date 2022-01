Covid, Austria primo Paese Ue ad approvare l'obbligo vaccinale | Floridia: presto risorse per Ffp2 a tutte le scuole (Di giovedì 20 gennaio 2022) In Austria il Parlamento ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid: è il primo Paese europeo a farlo. La misura entrerà in vigore dal 4 febbraio. Intanto in Italia il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 20 gennaio 2022) Inil Parlamento ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il: è ileuropeo a farlo. La misura entrerà in vigore dal 4 febbraio. Intanto in Italia il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Austria L'Austria approva l'obbligo vaccinale per tutti gli over 18. E lancia una lotteria per chi si immunizza VIENNA - Il Parlamento austriaco ha approvato ha approvato l'obbligo del vaccino anti - Covid per tutti gli adulti. L'Austria diventa così il primo Paese europeo a rendere il vaccino obbligatorio per gli over 18. A votare in favore dell'introduzione dell'obbligo, sono stati 137 dei 170 ...

L'Austria approva l'obbligo di vaccinazione: primo Paese in Ue Il Parlamento austriaco ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid - 19 ed è il primo Paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria dei voti è avvenuta dopo ore di battito in aula. La misura entrerà in vigore il 4 febbraio.

Covid oggi Austria, via libera a obbligo vaccinale Adnkronos Austria, approvato l'obbligo vaccinale: è il primo Paese in Europa Il parlamento austriaco ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il covid-19 ed è il primo Paese europeo a farlo. L'approvazione con la maggioranza necessaria ...

Covid, l'Austria approva l'obbligo vaccinale: è il primo Paese Ue VIENNA. Il Parlamento austriaco ha approvato l'introduzione del vaccino obbligatorio contro il Covid-19. È il primo Paese europeo ad adottare una decisione simile. L'approvazione, con la maggioranza n ...

