Covid: alimentari e farmacie senza green pass. Ma è necessario per le sigarette (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viene confermata l'esclusione delle tabaccherie: per comprare le sigarette servirà il green pass. Si potrà dunque accedere oltre che nei negozi di alimentari anche in quelli non specializzati, ma con prevalenza di prodotti alimentari e bevande come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi di alimentari vari, mentre sono escluse le enoteche L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viene confermata l'esclusione delle tabaccherie: per comprare leservirà il. Si potrà dunque accedere oltre che nei negozi dianche in quelli non specializzati, ma con prevalenza di prodottie bevande come ipermercati, supermercati, discount, minimercati e altri esercizi divari, mentre sono escluse le enoteche L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid: alimentari e farmacie senza green pass. Ma è necessario per le sigarette - 666Burzum777 : RT @Napalm51: Ah, dettaglio, la Cina si sta accaparrando il 50%, in alcuni casi fino al 70%, di tutte le basi alimentari del pianeta: mais,… - News24_it : Covid, oggi in Italia 188.797 contagi e 385 morti. Green pass, bozza Dpcm: non servirà per accedere ad alimentari e… - Gigliom57 : RT @Napalm51: Ah, dettaglio, la Cina si sta accaparrando il 50%, in alcuni casi fino al 70%, di tutte le basi alimentari del pianeta: mais,… - VVideri : RT @Napalm51: Ah, dettaglio, la Cina si sta accaparrando il 50%, in alcuni casi fino al 70%, di tutte le basi alimentari del pianeta: mais,… -