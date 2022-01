Covid, 8 Regioni rischiano di cambiare colore: Valle d’Aosta a un passo dalla zona rossa, Piemonte verso l’arancione (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con il nuovo monitoraggio dell’Iss, atteso domani 21 gennaio, otto Regioni potrebbero cambiare colore. A correre il rischio maggiore è la Valle d’Aosta: con il 69% di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti ordinari e il 24% nelle intensive, può finire in zona rossa. Ad andare verso il passaggio dalla zona gialla a quella arancione sono invece Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Abruzzo. Secondo le regole che finora hanno gestito la strategia anti Covid dei colori si passa dal giallo all’arancione con oltre il 20% di posti letto occupati in rianimazione e oltre il 30% in area non critica. Per il tasso di incidenza poi si dovranno ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Con il nuovo monitoraggio dell’Iss, atteso domani 21 gennaio, ottopotrebbero. A correre il rischio maggiore è la: con il 69% di posti letto occupati da pazientinei reparti ordinari e il 24% nelle intensive, può finire in. Ad andareil passaggiogialla a quella arancione sono invece Friuli-Venezia Giulia,, Sicilia e Abruzzo. Secondo le regole che finora hanno gestito la strategia antidei colori si passa dal giallo alcon oltre il 20% di posti letto occupati in rianimazione e oltre il 30% in area non critica. Per il tasso di incidenza poi si dovranno ...

