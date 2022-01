Covid, 31.804 bergamaschi tra i 50 ed i 69 anni non hanno fatto nemmeno un vaccino (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bergamo. Il tasso di incidenza nella settimana 12-18 gennaio 2022 è pari a 1.866 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 18,66 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) determinando, dopo ben dieci settimane, un decremento della curva epidemica, così come rilevato dal confronto con le settimane precedenti (progressivamente, 2.291 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 1.708 di quella precedente ancora, 584 tre settimane fa e 188 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è pari a –4.742 nuovi casi (-18,4%) rispetto a +6.543 (+34,1%) della scorsa settimana, +12.619 (+192,7%) di due settimane fa, +4.435 nuovi casi (+209,8%) di tre settimane or sono, +909 (+75,4%) di un mese fa. Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti passa da 3.673 della scorsa settimana a 2.996. La scorsa settimana si era ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bergamo. Il tasso di incidenza nella settimana 12-18 gennaio 2022 è pari a 1.866 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 18,66 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni) determinando, dopo ben dieci settimane, un decremento della curva epidemica, così come rilevato dal confronto con le settimane precedenti (progressivamente, 2.291 nuovi casi per 100.000 abitanti la settimana scorsa, 1.708 di quella precedente ancora, 584 tre settimane fa e 188 di un mese fa). Lo scostamento rispetto alla precedente settimana, infatti, è pari a –4.742 nuovi casi (-18,4%) rispetto a +6.543 (+34,1%) della scorsa settimana, +12.619 (+192,7%) di due settimane fa, +4.435 nuovi casi (+209,8%) di tre settimane or sono, +909 (+75,4%) di un mese fa. Nella settimana osservata, la media settimanale dei casi incidenti passa da 3.673 della scorsa settimana a 2.996. La scorsa settimana si era ...

Advertising

_collenews : COVID: IN TOSCANA OGGI 5.626 NUOVI CASI POSITIVI I nuovi casi sono il 1% in più rispetto al totale di ieri. I guari… - TeleradioNews : ASL CE – Covid-19 – Differenza 14 e 16 gennaio 2022 – Bellona +83, Calvi Risorta +47 e Vitulazio +103 - Comune – To… - infoitinterno : Covid in Fvg, 4187 casi nelle ultime 24 ore (804 a Trieste) E 37 IN TERAPIA INTENSIVA -