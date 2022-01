Covid-19, in Italia frena la crescita di contagi ma aumentano morti: il report Gimbe (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – frena l’incremento dei contagi Covid (+3%) in Italia ma i decessi aumentano del 49,7% in 7 giorni. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 12-18 gennaio, rispetto alla precedente. si registra “una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni e un aumento delle ospedalizzazioni (+2.381) dei pazienti in area medica e in terapia intensiva (+38)”. Nel dettaglio della crescita dei decessi, dal report emerge che sono “2.266 negli ultimi 7 giorni (di cui 158 riferiti a periodi precedenti), con una media di 324 al giorno rispetto ai 216 della settimana precedente”. “Una frenata nazionale della curva che risente di situazioni regionali molto diverse”, commenta Nino Cartabellotta, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma –l’incremento dei(+3%) inma i decessidel 49,7% in 7 giorni. E’ quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana 12-18 gennaio, rispetto alla precedente. si registra “una stabilizzazione dei nuovi casi a quota 1,2 milioni e un aumento delle ospedalizzazioni (+2.381) dei pazienti in area medica e in terapia intensiva (+38)”. Nel dettaglio delladei decessi, dalemerge che sono “2.266 negli ultimi 7 giorni (di cui 158 riferiti a periodi precedenti), con una media di 324 al giorno rispetto ai 216 della settimana precedente”. “Unata nazionale della curva che risente di situazioni regionali molto diverse”, commenta Nino Cartabellotta, ...

