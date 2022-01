Covid | 188 797 nuovi casi con 1 110 266 tamponi e altri 385 decessi

Advertising

repubblica : Covid, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 188.797 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stat… - angheran70 : Covid, oggi 385 morti e 188.797 nuovi casi: da lunedì altre 4 Regioni in zona arancione. Il bollettino - Italia_Notizie : Covid in Italia, il bollettino di oggi 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti - Italia_Notizie : Covid Italia, il bollettino del 20 gennaio: 188.797 nuovi casi e 385 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 188

Contagi stabili a quota.797, poco meno dei 192.320 di ieri quando i tamponi erano pero 81mila in più, tanto che il tasso di positività sale dello 0,7% al 17%. Ancora tanti i morti, 385, mentre sono 10 in più i letti ...17.59.797 nuovi casi e 385 decessi Sono.797 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, in calo (192.320 i precedenti), a fronte di 1.110.266 tamponi (circa 7mila in meno). Il tasso di ...(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Sono 188.797 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 192.320. Le vittime sono invece 385 mentre ieri erano ...1.110.266 i tamponi effettuati, mentre il tasso di positività sale al 17% (+0,7%). 155 ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 1.698 in totale (+10) ...