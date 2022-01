Costa d’Avorio-Algeria, gol di Kessie: può costare l’eliminazione di Bennacer (VIDEO) (Di giovedì 20 gennaio 2022) Franck Kessie trova la via del gol in Costa d’Avorio-Algeria: il centrocampista del Milan sblocca la sfida della terza giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2022 e la sua rete, ironia della sorte, può Costare l’eliminazione del suo amico e compagno di linea mediana in rossonero, Ismail Bennacer. In alto dunque ecco il VIDEO del gol del Comandante, abile a irrompere in area sfruttando l’assist di Pepe. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Francktrova la via del gol in: il centrocampista del Milan sblocca la sfida della terza giornata dei gironi di Coppa d’Africa 2022 e la sua rete, ironia della sorte, puòredel suo amico e compagno di linea mediana in rossonero, Ismail. In alto dunque ecco ildel gol del Comandante, abile a irrompere in area sfruttando l’assist di Pepe. SportFace.

Advertising

MilanNewsit : LIVE - Costa d'Avorio-Algeria (3-0): segna anche Pépé. Algeria a picco - Milanista_Serio : RT @theMilanZone_: ?? Le condizioni del terreno di gioco per Costa D’Avorio ???? - Algeria ???? via @ActuFoot_ - cricsm : Ma c è veramente gente che segue Costa d Avorio - Algeria ??????ma daiiii…..siiiiiiiiii 3-0 ???? - ILCARRODIPELLE1 : @Ilmsso @lozaha_ Vince la Costa d’Avorio sempre detto coglione - xManuelVanacore : @feddexxxxx Male male. E dire che la Costa d’Avorio non si è qualificata al Mondiale -